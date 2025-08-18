takvim-logo

Van'da can pazarı | Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kamyonet uçuruma yuvarlandı. Olayda 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırında bulunan ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi yolunda can pazarı yaşandı.

Van'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! 6 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Toyota Hillux marka kamyonet uçuruma düştü.

2'Sİ AĞIR 6 YARALI
Kazada araçta bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

