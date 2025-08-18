Van'da can pazarı | Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kamyonet uçuruma yuvarlandı. Olayda 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırında bulunan ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi yolunda can pazarı yaşandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Toyota Hillux marka kamyonet uçuruma düştü.
2'Sİ AĞIR 6 YARALI
Kazada araçta bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.