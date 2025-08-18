PODCAST CANLI YAYIN

Van'da kamyonet uçuruma yuvarlandı! 6 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde uçurumdan düşen kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARAÇ UÇURUMDAN DÜŞTÜ
Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Toyota Hillux marka kamyonet uçurumdan düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, vatandaşlar yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

