Gökyüzü siyah dumanla kaplandı! Gaziantep’te geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 18:09

Gaziantep’te geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı. Durumu fark edilmesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman bulutu kaplarken dumanlar şehrin hemen hemen her noktasından görülüyor. Yangınına müdahale sürüyor.

GAZİANTEP VALİSİ: ENERJİSİ YÜKSEK BİR YANGIN

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, alanda incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 dönüm üzerinde kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangını söndürmek için ekiplerin çalıştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin saat 16.10'da ihbar aldık. Fabrika 10 dönüm üzerine kurulu bir alanı işgal ediyor. İçerisindeki geri dönüşüm malzemeleri, elyaf ve petrol materyalleri var. Çok yoğun bir duman görüyorsunuz. Enerjisi yüksek bir yangın. Amacımız onun etrafına sirayet etmeden yangını tutabilmek. Bütün kurumlar burada, şu an 40 yakın itfaiye aracı ve 100'e yakın itfaiye personeli var. Allah'ın izniyle şu andaki değişkenlerde bir sıkıntı olmazsa başka bir fabrikaya sirayet etmeden söndürmeye çalışıyoruz. Etkilenen kimse yok, içeride de kimse yok. Nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Uzmanlarımız çalışmalara devam edecek. Gaziantep'imize geçmiş olsun."