Aydın'da acı olay | Spor yapmak için geldiği parkta ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Parkta uzun süredir yerde hareketsiz şekilde yatan 54 yaşındaki Davut Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar bir kişinin yerde uzun süredir hareketsiz yattığını fark etti.
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER İNTİKAL ETTİ
İlk başta uyuduğunu düşündükleri kişiyi kontrol etmeye gelen vatandaşlar, şahsın tepki vermediğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru Davut Aytekin (54) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.