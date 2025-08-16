Aydın'da acı olay | Spor yapmak için geldiği parkta ölü bulundu (İHA)

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Aytekin'nin parka spor yapmak için geldiği ve bir anda fenalaşarak yere yığıldığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

