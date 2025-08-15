Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ekmek almak için dışarı çıkmıştı: Trafik kazasında hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 18:29

Eski Muğla Milletvekili Ali Boğa ekmek almak için dışarı çıkmıştı: Trafik kazasında hayatını kaybetti (İHA)



OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Boğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü V.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kazayı duyan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti il, ilçe yöneticileri ve yakınları olay yerine akın etti.