Erzincan’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 kişi ölü, 6 kişi yaralandı

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı. kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 14:30

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

