Bursa'da vahşet | Husumetli olduğu amcasının oğlunu tüfekle vurarak katletti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Aralarında husumet bulunan amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Korkunç olay, saat 19.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.
AMCASININ OĞLUNU TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
Seyfi Baylar (75), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu A.B.'nin (52) göl kenarındaki bağ evine gitti. Çıkan tartışmada A.B., tüfekle traktör üzerindeki Seyfi Baylar'a ateş etti.
KATİLE GÖZALTI
Kanlar içinde yere yığılan Baylar hayatını kaybederken, A.B. olaydan kısa süre sonra Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.