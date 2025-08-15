Alaska nerede ve hangi ülkeye ait? Ruslar Alaska’yı ne zaman sattı? Alaska haritası ve coğrafi konumu

Alaska, Trump ve Putin'in görüşmesi ile dünya gündeminin odak noktası haline geldi. Tarihi geçmişi ve stratejik konumuyla dikkat çeken bu kuzey eyaleti, sınırları ve jeopolitik önemiyle merak uyandırıyor. Peki Alaska nerede ve hangi ülkeye ait? İşte Alaska haritası ve coğrafi konumu…