Alaska nerede ve hangi ülkeye ait? Ruslar Alaska'yı ne zaman sattı? Alaska haritası ve coğrafi konumu
Alaska nerede ve hangi ülkeye ait olduğu merak ediliyor. Alaska, Kuzey Amerika kıtasının kuzeybatısında yer alan ve doğuda Kanada, batıda Bering Boğazı üzerinden Rusya ile sınır paylaşan bir eyalettir. Alan bakımından ABD'nin en büyük eyaleti olan Alaska, Teksas, Kaliforniya ve Montana eyaletlerinin toplam alanından daha geniş bir yüzeye sahiptir. Peki Alaska'nın nüfusu ne kadar? İşte coğrafi konumu…
Giriş Tarihi: 15.08.2025 23:29