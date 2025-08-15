Kadraj Galeri Kadraj İkon Alaska nerede ve hangi ülkeye ait? Ruslar Alaska'yı ne zaman sattı? Alaska haritası ve coğrafi konumu

Alaska nerede ve hangi ülkeye ait? Ruslar Alaska'yı ne zaman sattı? Alaska haritası ve coğrafi konumu

Alaska nerede ve hangi ülkeye ait olduğu merak ediliyor. Alaska, Kuzey Amerika kıtasının kuzeybatısında yer alan ve doğuda Kanada, batıda Bering Boğazı üzerinden Rusya ile sınır paylaşan bir eyalettir. Alan bakımından ABD'nin en büyük eyaleti olan Alaska, Teksas, Kaliforniya ve Montana eyaletlerinin toplam alanından daha geniş bir yüzeye sahiptir. Peki Alaska'nın nüfusu ne kadar? İşte coğrafi konumu…

Giriş Tarihi: 15.08.2025 23:29
Alaska, Trump ve Putin'in görüşmesi ile dünya gündeminin odak noktası haline geldi. Tarihi geçmişi ve stratejik konumuyla dikkat çeken bu kuzey eyaleti, sınırları ve jeopolitik önemiyle merak uyandırıyor. Peki Alaska nerede ve hangi ülkeye ait? İşte Alaska haritası ve coğrafi konumu…

ALASKA HANGİ TARİHTE SATILDI?

Alaska, 30 Mart 1867 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolara satın alınmıştır. Bu anlaşmayla ABD, 1.518.800 km² büyüklüğünde yeni topraklara sahip olmuştur. Çoğu Amerikalı bu satın alımı olumlu karşılasa da, New York Tribune yazarı Horace Greeley gibi bazı kişiler bu duruma olumsuz yaklaşmıştır.

ALASKA HANGİ ÜLKEYE AİT?

Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı köşesinde yer alan bir eyalettir. Kısmen yarı-izole konumda bulunan bu eyalet, doğuda Kanada'nın British Columbia ve Yukon bölgeleriyle komşudur.

ALASKA NEREDE?

Batıda ise Bering Boğazı üzerinden Rusya Federasyonu'na bağlı Chukotka Özerk Bölgesi ile deniz sınırını paylaşır. Alaska'nın kuzeyi Arktik Okyanusu'na, özellikle Chukchi ve Beaufort denizlerine açılırken, güney ve güneybatı kıyıları Pasifik Okyanusu'na uzanır.

ALASKA'NIN NÜFUSU NE KADAR?

Alaska, yüzölçümü açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaletidir. Teksas, Kaliforniya ve Montana'nın toplam alanının üçte birinden daha geniş bir alana sahiptir ve dünya genelinde yedinci büyük alt-bölgesel alan olarak kabul edilir.