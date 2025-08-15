Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 18:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün Bursa'da yağış beklenmezken, Kuzey Doğu yönünden esen Poyraz'ın ortalama saate 47 ila 60 kilometre arasında seyredeceği, zaman zaman ise 80 kilometreye kadar da çıkabileceği öğrenildi.