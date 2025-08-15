AK Partili iki isimden acı haber | Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Büyük bir üzüntü duydum

takvim-logo

24'üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü V.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan bugün AK Parti Ayancık İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk de hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajında bulundu.

Acı olay, Seydikemer-Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi.

EKMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞTI
Fethiye-Antalya karayolu Karaçulha mevkiinde ekmek almak için yolun karşısına geçen 24'üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya, V.K.'nın kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Boğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü V.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayı duyan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti il, ilçe yöneticileri ve yakınları olay yerine akın etti.

AK PARTİ'NİN ACI GÜNÜ
AK Parti Ayancık İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk de bugün kazada hayatını kaybetti.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYDUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Milletvekili Ali Boğa ile Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, "24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum.

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabb'im mekânlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

