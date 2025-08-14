Boş arazide darp edip sosyal medyada paylaştılar

Ankara’nın Sincan ilçesinde 5 kişi, 25 yaşındaki E.K.’yi boş araziye götürüp darp etti. Şüphelilerden 4’ü gözaltına alınırken, E.E. ve C.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Darp anlarını sosyal medyada paylaşmaları tepki çekti.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025

Ankara'nın Sincan ilçesinde 5 kişi, 25 yaşındaki E.K.'yi boş araziye götürüp darp etti. Şüpheliler, E.K.'yi darp ederken çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaştı. Polis, 5 kişiden kimliklerini belirlediği E.E., C.E., H.E. ve V.E.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve C.E. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde yaptıklarından çok pişman olduklarını söyledi.

