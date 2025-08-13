TOKİ kura sonuçları sorgulama 2025: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 08:43

2025 yılı TOKİ kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. İstanbul'da Tuzla bölgesinde inşa edilen TOKİ 3+1 konutlar için gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı ve kazanan hak sahipleri belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çekilişin ardından, Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte kura sonuçları isim listesi…

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI

TOKİ Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yer alan 2+1 ve 3+1 konutlar için yapılacak kura çekimi, hak sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 12 Ağustos 2025'te gerçekleşen kura ile Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki konutların yeni sahipleri belirlenecek ve sonuç listesi kamuoyuna açıklanacak.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu alınan İstanbul Tuzla 20920 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri, bu çekiliş ile netleşti.