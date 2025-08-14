Adli tatil ne zaman bitiyor, hangi ay? 2025 Yeni adli yıl başlangıcı hangi tarihte?

Adli tatil, yargı dünyasında her yılın belirli bir döneminde mahkemelerin işleyiş temposunu düşüren, dava ve duruşma trafiğini sınırlayan bir uygulamadır. Bu süreç, hem hakim ve savcıların hem de avukatların yoğun geçen adli yılın ardından dinlenmesine imkan tanır. Peki adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor? 2025 yeni adli yıl başlangıcı hangi tarihte? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 09:31

Adli tatilde mahkemelerin duruşma programlarında geçici bir yavaşlama yaşanırken, yargı sistemi bu süreçte hem dinlenme hem de hazırlık fırsatı buluyor. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte dosyalar yeniden hız kazanıyor, duruşma salonları hareketleniyor. Peki Adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor? 2025 yeni adli yıl başlangıcı hangi tarihte?

(Kaynak: AA) 2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi uyarınca, Türkiye'de adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta sona erer. 2025 yılı için de bu takvim değişmedi. Bu çerçevede adli tatil, 20 Temmuz 2025 Pazar günü başladı ve 31 Ağustos 2025 Pazar günü tamamlanacak. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.