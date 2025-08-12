Mersin'de "pompalı" dehşet: Tartıştığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 16:29

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı Songül Perçem'i (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Naim Şen (40), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

ARAÇ İÇİNDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, öğle saatlerinde Mersin-Antalya kara yolundaki sanayi sitesinin girişinde meydana geldi. Naim Şen ile Songül Perçem, iddiaya göre araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.