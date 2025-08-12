takvim-logo

İstanbul Kağıthane'de Acil Tıp Doktoru Sedanur Bağdigen'in esrarengiz sonu: Rezidans dairesinde ölü bulundu | Veda notuna ulaşıldı

İstanbul Kağıthane’de evinin yatak odasında kolunda serum takılı halde ölü bulunan 35 yaşındaki Acil Tıp Uzmanı Sedanur Bağdigen’in yaşamını yitirmesine ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı'nın da doktorluğunu yapan Bağdigen’den haber alamayan meslektaşları durumu hemen polise aktardı. Doktorun vefatı sonrası ATUDER taziye yayınladı. Öte yandan Bağdigen'in evinde bıraktığı veda notu ortaya çıktı.

DHA
DHA
İstanbul Kağıthane'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen (35) yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu.

Yaşadığı rezidans (DHA)Yaşadığı rezidans (DHA)

Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen'in bir dönem Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın doktorluğunu yaptığı da öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de şüpheli ölüm! Milli takım doktoru Sedanur Bağdigen evinde ölü bulundu

POLİS EKİPLERİ ÇİLİNGİRLE GİRDİ

Esrarengiz olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev alan uzman doktor Sedanur Bağdigen'den meslektaşları uzun süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Cenaze aracı (DHA)Cenaze aracı (DHA)

CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen'in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Milli takım doktoruydu (DHA)Milli takım doktoruydu (DHA)

MİLLİ TAKIMDA GÖREV YAPMIŞTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Olay yeri inceleme (DHA)Olay yeri inceleme (DHA)

ANİ ÖLÜM SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞDU

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Eski milli takım doktorunun şüpheli ölümü (DHA)Eski milli takım doktorunun şüpheli ölümü (DHA)

VEDA NOTU ORTAYA ÇIKTI

Sedanur Bağdigen'in ölmeden önce, "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı nota ulaşıldı. Notta kimseyi suçlamadığını, sadece ertelediğini belirttiği öğrenildi. İntihar notu incelenme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

