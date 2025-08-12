İstanbul Kağıthane’de Acil Tıp Doktoru Sedanur Bağdigen’in esrarengiz sonu: Rezidans dairesinde ölü bulundu | Veda notuna ulaşıldı

Milli takım doktoruydu (DHA) MİLLİ TAKIMDA GÖREV YAPMIŞTI Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Olay yeri inceleme (DHA) ANİ ÖLÜM SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞDU Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.