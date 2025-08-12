Kağıthane’de şüpheli ölüm!
Kağıthane’de yaşayan Acil Tıp Uzmanı Sedanur Bağdigen, rezidansındaki dairesinde kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı doktorluğu yapan Bağdigen’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Bakırköy Florya'da özel bir hastanede görev yapan 35 yaşındaki Sedanur Bağdigen'den haber alamayan meslektaşları, yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ve çilingir yardımıyla içeri girildi.
Kolunda Serum Takılı Halde Bulundu
Bağdigen'in yatak odasında kolunda serum takılı halde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Milli Takımda da Görev Yapmıştı
Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı doktorluğunu üstlenen Bağdigen'in ölümü sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Acil Tıp Uzmanları Derneği, taziye mesajı yayımladı.
Soruşturma Başlatıldı
Polis ve savcılık, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak inceleme sonrası netleşecek.