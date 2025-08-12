Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 00:23

Olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi 2356'ıncı Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Berk Köse 'ye ulaşamayan yakınları oturduğu daireye gitti. Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı Ezgi El 'i yerde kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ? İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Köse ve El'in tabancayla başından vurulduğu belirtildi. Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrası El ve Köse'nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar mı cinayet mi? Bodrum'da şüpheli olay | İki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu (İHA)

EZGİ'NİN AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Bodrum'da sevgili oldukları belirtilen ve başından vurulmuş halde cansız bedenleri bulunan Berk Köse (31) ve Ezgi El (28) olayı ile ilgili evde bulunan tabancanın balistik incelemeye götürüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili yapılan ilk incelemede Ezgi El'in İstanbul'da yaşayan ailesinin dün polise kızlarıyla ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.