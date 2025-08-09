Google siber saldırıya mı uğradı? Kullanıcı verileri çalındı mı, hangi veriler çalındı?

Google, yakın zamanda gerçekleşen bir siber saldırı sonucu hassas verilerinin çalındığını doğruladı. Saldırının, fidye yazılımı faaliyetleriyle bilinen hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 18:31

Google'ın kullandığı bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetim sistemi Salesforce, saldırganların hedefi oldu. Dünya çapında birçok büyük şirketin tercih ettiği Salesforce platformu, "Data Loader" adlı uygulamanın değiştirilmiş versiyonuyla ele geçirildi.

AA Salesforce Platformu Hedefteydi Saldırganlar, teknik destek personeli gibi davranarak hedef şirketteki yetkili kişiyi bu sahte uygulamayı kullanmaya ikna etti. Yetkili kişinin 8 haneli bir doğrulama kodu girmesiyle doğrudan ağa erişim sağlandı ve şirketlere ait kritik bilgilere ulaşıldı.

AA Hangi Veriler Çalındı? Google Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG) tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen verilerin çoğunlukla şirket isimleri ve iletişim bilgileri gibi temel ve kamuya açık iş verilerinden oluştuğu belirtildi. Siber güvenlik uzmanları, şirketlerin kullandıkları üçüncü taraf platformlarda oluşabilecek güvenlik açıklarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.