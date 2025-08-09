Denizli'de rezidansta şüpheli ölüm | Müteahhit Mehmet Kavak evinde cansız bedeni bulundu
Denizli'de müteahhit Mehmet Kavak'tan haber alamayan yakınları, rezidanstaki evine gitti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kavak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Denizli'de müteahhit Mehmet Kavak'tan haber alamayan yakınları, rezidanstaki evine gitti.
Daireye girdiklerinde Kavak'ı kanlar içinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kavak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kavak'ın tabancası yanında bulundu.