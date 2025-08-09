Antalya'da korku dolu anlar: At, çocuğu ısırıp havaya fırlattı!

Antalya'da yolda görerek sevmek istediği atın beklenmedik bir şekilde ısırarak havaya fırlattığı 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

Antalya Konyaaltı'da yaşayan yabancı uyruklu Muhammed El Kassum, oğlu Omar'ı (3), gezdirmek için motosikleti ile evden çıktı.

Oğlu ile birlikte atın bulunduğu çitin yanına gitti. Sevmek istediği at, küçük Omar'ı ani bir hareketle sağ koltuk altından ısırdıktan sonra babasının kucağında çekerek bir anda havaya fırlattı.

Hastaneye kaldırılan çocuk, tedaviye alındı.

