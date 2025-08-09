Bakan Memişoğlu'ndan müjde: Türkiye SMA aşısı üretecek

AK Parti MKYK'da sunum yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SMA hastalığı için ilaç üretme çalışmalarına başladıklarını müjdeledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

AK Parti MKYK'da sunum yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SMA hastalığı için ilaç üretme çalışmalarına başladıklarını müjdeledi. Memişoğlu, "SMA ilacını biz üreteceğiz" dedi.

Sadece yabancı firmalar tarafından üretilen SMA ilaçlarının yüz binlerce doları bulan fiyatları, hasta çocukların ailelerini çaresiz bırakıyor. SMA, çocuklarda omurilikteki motor sinir hücrelerinin ilerleyici kaybı ile başlayan, ölüm oranı çok yüksek genetik geçişli bir hastalık. Öte yandan Memişoğlu'nun sunumda "Üniversite hastaneleri, şehir hastanelerine göre eskidi; malzemeler eskidi, artık yenilenmesi gerek" ifadelerini kullandığı da bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN