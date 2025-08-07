Gelecekte yapay zeka sizin yerinize çalışabilir: İşte risk altındaki 10 meslek
Geleceğin iş dünyası hızla değişiyor. Yapay zeka teknolojileri yıllardır “güvende” olarak görülen meslekleri bile tehdit ediyor. Peki yapay zekanın risk oluşturduğu meslekler hangileri? İşte gelecekte en fazla dönüşüme uğrayacak meslek grupları...
Cambridge merkezli Nokia Bell Labs'ten uzmanların geliştirdiği "Yapay Zeka Etki Puanı (AII)", bir mesleğin yapay zeka tarafından devralınma olasılığını ölçmek için kullanıldı. 2015 ile 2022 yılları arasında ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan 24 binden fazla yapay zeka patenti incelendi. Bulgular, bugüne dek "güvende" olduğu sanılan bazı uzmanlık alanlarının dahi risk altında olduğunu ortaya koydu.
Yapay Zeka Tarafından Tehdit Altında Olan Meslekler Neler?
EKG (Elektrokardiyogram) Teknikeri
Listenin zirvesinde yer alan bu meslek grubunun görevlerinin %60'ı, yapay zeka destekli cihazlar tarafından devralınabilir durumda.
Ses Mühendisi
Özellikle müzik ve medya alanında çalışan ses mühendislerinin işleri, yapay zekanın gelişmiş ses düzenleme algoritmalarıyla tehdit altında.
Nükleer Tıp Teknikeri
Radyolojik görüntüleme ve analiz süreçlerinin otomasyonu, bu uzmanlık alanını doğrudan etkiliyor.
Hava Trafik Kontrolörü
Karar verme süreçlerinde yüksek doğruluk sağlayan yapay zeka sistemleri, hava sahası yönetimini daha güvenli ve hızlı hale getirebiliyor.