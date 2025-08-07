takvim-logo

Gelecekte yapay zeka sizin yerinize çalışabilir: İşte risk altındaki 10 meslek

Geleceğin iş dünyası hızla değişiyor. Yapay zeka teknolojileri yıllardır “güvende” olarak görülen meslekleri bile tehdit ediyor. Peki yapay zekanın risk oluşturduğu meslekler hangileri? İşte gelecekte en fazla dönüşüme uğrayacak meslek grupları...

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Gelecekte yapay zeka sizin yerinize çalışabilir: İşte risk altındaki 10 meslek

Cambridge merkezli Nokia Bell Labs'ten uzmanların geliştirdiği "Yapay Zeka Etki Puanı (AII)", bir mesleğin yapay zeka tarafından devralınma olasılığını ölçmek için kullanıldı. 2015 ile 2022 yılları arasında ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan 24 binden fazla yapay zeka patenti incelendi. Bulgular, bugüne dek "güvende" olduğu sanılan bazı uzmanlık alanlarının dahi risk altında olduğunu ortaya koydu.

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

Yapay Zeka Tarafından Tehdit Altında Olan Meslekler Neler?

EKG (Elektrokardiyogram) Teknikeri

Listenin zirvesinde yer alan bu meslek grubunun görevlerinin %60'ı, yapay zeka destekli cihazlar tarafından devralınabilir durumda.

Ses Mühendisi

Özellikle müzik ve medya alanında çalışan ses mühendislerinin işleri, yapay zekanın gelişmiş ses düzenleme algoritmalarıyla tehdit altında.

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

Nükleer Tıp Teknikeri

Radyolojik görüntüleme ve analiz süreçlerinin otomasyonu, bu uzmanlık alanını doğrudan etkiliyor.

Hava Trafik Kontrolörü

Karar verme süreçlerinde yüksek doğruluk sağlayan yapay zeka sistemleri, hava sahası yönetimini daha güvenli ve hızlı hale getirebiliyor.

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

MR (Manyetik Rezonans) Teknikeri

Görüntüleme tekniklerinin büyük oranda dijitalleşmesi, bu meslek grubunun iş yükünü önemli ölçüde azaltabilir.

Mekatronik Teknikeri

Otomasyonun kalbindeki bu teknik alan, ironik bir şekilde kendi gelişiminin kurbanı olabilir.

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

Ortodontist

Diş hekimliğinde yapay zeka destekli teşhis ve tedavi planlama yazılımları, bu alanda insan müdahalesini azaltabilir.

Sevkiyat Görevlisi

Lojistikteki yapay zeka entegrasyonları, özellikle rota planlama ve stok yönetimi süreçlerini otomatik hale getiriyor.

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

Nörolog

Yapay zeka destekli teşhis sistemleri, beyinle ilgili verileri analiz etmede insan uzmanlara ciddi bir alternatif sunuyor.

Endüstriyel Kamyon ve Traktör Operatörü

Otonom araç teknolojileri, bu alandaki iş gücünü doğrudan tehdit ediyor.

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)


Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise, yalnızca fiziksel işlerin değil, yüksek uzmanlık gerektiren pozisyonların da tehdit altında olması. Örneğin; güvenlik görevlileri (13. sıra), radyologlar (16. sıra) ve uzay bilimciler (17. sıra) da riskli meslekler arasında yer alıyor. Özellikle sağlık ve bilim-teknoloji sektörleri, yapay zekanın en çok etkileyeceği alanlar olarak öne çıkıyor.

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

Hangi Meslekler Güvende?

Araştırma ekibi, yapay zekanın henüz etkileyemeyeceği bazı meslekleri de listeledi.
İşte güvenli sayılan 10 meslek:

  1. Kazık çakma operatörü
  2. Tarak operatörü
  3. Uçak kargo sorumlusu
  4. Tarım ürünlerini ayırma ve sınıflandırma çalışanı
  5. Sigortacı
  6. Zemin zımparalama ve bitirme makinesi işçisi
  7. Takviye demiri ve inşaat demircisi
  8. Çiftlik işçisi
  9. İdari hizmetler müdürü
  10. Taş ocağı kaya ayırıcı
Örgülü saçlarıyla mışıl mışıl uyuyan bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Yıllar sonra katıldığı yarışma hayatını değiştirdi: Şimdi tüm dünya onu tanıyorÖrgülü saçlarıyla mışıl mışıl uyuyan bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Yıllar sonra katıldığı yarışma hayatını değiştirdi: Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Örgülü saçlarıyla mışıl mışıl uyuyan bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Yıllar sonra katıldığı yarışma hayatını değiştirdi: Şimdi tüm dünya onu tanıyor