Eski sevgilisini tabancayla vurup, sonra bıçakladı, araya girmek isteyen 3 kişiyi de yaraladı | Saldırıdan önce video çekti

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 08:42

Olay, saat 22.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarındaki bir lokantada meydana geldi. 1,5 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Cumali Çelik ve Döne Aşçı , 4 ay önce ayrıldı. Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya giden Çelik, tabancayla 2 el ateş edip, kadını vurdu. Çelik tabancayı Döne Aşçı'nın başına doğrulup ateş etmek isterken, silah tutukluk yaptı. Çelik, bu kez de bıçakla saldırıp Aşçı'yı 7 yerinden yaraladı. İş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan da sandalyeyle Çelik'e müdahale edip, Döne Aşçı'yı kurtarmak istedi. Çelik bu kez de Kalın'ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan'ı da tabancayla ayağından yaraladı. Çelik, iş yerinde bulunan ve kızını kurtarmak isteyen anne Dudu Aşçı 'yı da sol kulağından bıçakla yaraladı.

Eski sevgilisini tabancayla vurup, sonra bıçakladı, araya girmek isteyen 3 kişiyi de yaraladı (takvim fotoğraf arşivi)

Eski sevgilisini tabancayla vurup, sonra bıçakladı, araya girmek isteyen 3 kişiyi de yaraladı (takvim fotoğraf arşivi)



SALDIRI ÖNCESİ VİDEO ÇEKMİŞ



Cuma Çelik'in sağlık kontrolünde saldırı öncesi intihar amaçlı çok sayıda hap içtiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan Cuma Çelik ve Döne Aşçı'nın tedavileri sürürken, Dudu Aşçı, Mustafa Kalın ve Cemal Sarılgan, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Cuma Çelik'in, saldırı öncesi lokanta önünde video çekip, 'WhatsApp' uygulamasının durumundan paylaştığı ortaya çıktı. Çelik, çektiği videoda, ''Bütün sevdiklerim, hepinizi çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Benden buraya kadar. Zaten bu hayat yorucu, işiniz gücünüz rast gelsin. Olur da ölürsem, uzaktan da olsa dua edin. Öyle süslü bir mezara ihtiyacım yok. Ölemezsem de yine de hakkınızı helal edin. Gelip gitmenize de gerek yok. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle annem, babam, ablam Elif'im ve Hayruşum, ikizler ve Çınar'ım aslan kardeşim, hepiniz Allah'a emanet olun. Çok özür dilerim. Şimdi mesela ise ağır tahrik. Lafı uzatmayacağım eve de bir mektup yazdım. Özellikle mahkemeye çıktığımda hakime hanıma söz vermiştim, kesinlikle ne olursa olsun onun karşısına çıkmayacağım demiştim. İnşallah' diye konuştu.