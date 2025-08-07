Eski koca restoran basıp dehşet saçtı

Aksaray’da Cumali Çelik (40), bir süre birlikte yaşayıp, ayrıldığı eski sevgilisi Döne Aşçı'yı (39) çalıştığı lokantada önce tabancayla vurup, silahın tutukluk yapması sonrası ise 7 yerinden bıçakladı. Çelik, kendisini engellemeye çalışan Döne Aşçı'nın annesi Dudu Aşçı (65) ve iş yeri sahibi Mustafa Kalın'ı (39) bıçakla, garson Cemal Sarılgan'ı (19) ise tabancayla yaraladı. Olay yerine gelen polis, diğer çalışanların etkisiz hale getirdiği şüpheliyi linçten kurtardı. Cumali Çelik'in saldırıdan önce iş yerinin önünde video çektiği ortaya çıktı. Çektiği videoyu WhatsApp uygulamasının durumundan paylaşan Çelik'in, intihar amaçlı çok sayıda hap içip, saldırıyı gerçekleştiği belirlendi.