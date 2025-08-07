Son Dakika
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada Özgür Özel'e "yumruk" davası ertelendi! Saldırgan Selçuk Tengioğlu özür diledi 12 askerin şehit düştüğü metan gazı faciasında tahkikat tamamlandı! MSB açıkladı: "İhmal ya da kasıt unsuru bulunmuyor" Başkan Erdoğan'dan Ümit Aktan için taziye mesajı: "Medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Eski koca restoran basıp dehşet saçtı

Aksaray’da Cumali Çelik (40), bir süre birlikte yaşayıp, ayrıldığı eski sevgilisi Döne Aşçı'yı (39) çalıştığı lokantada önce tabancayla vurup, silahın tutukluk yapması sonrası ise 7 yerinden bıçakladı. Çelik, kendisini engellemeye çalışan Döne Aşçı'nın annesi Dudu Aşçı (65) ve iş yeri sahibi Mustafa Kalın'ı (39) bıçakla, garson Cemal Sarılgan'ı (19) ise tabancayla yaraladı. Olay yerine gelen polis, diğer çalışanların etkisiz hale getirdiği şüpheliyi linçten kurtardı. Cumali Çelik'in saldırıdan önce iş yerinin önünde video çektiği ortaya çıktı. Çektiği videoyu WhatsApp uygulamasının durumundan paylaşan Çelik'in, intihar amaçlı çok sayıda hap içip, saldırıyı gerçekleştiği belirlendi.

Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Muğla Köyceğiz'de kahreden görüntü: 9 yaşındaki Ali otel havuzunda boğuldu!
Evinin önünde pompalı dehşeti: 1 ağır yaralı
Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu
