Esenyurt’ta taksici dehşeti: Tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı

İstanbul'un Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen genç kız kendisine yol vermeyen ticari taksi sürücüsünün önünü kesip tartışmaya başladı. Sürücü kıza yumruk atarak bayılttıktan sonra kaçtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza, 34 TAN 59 plakalı taksi sürücüsü Arda P. yol vermedi.

Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çektikten sonra ikili tartışmaya başladı.

YUMRUKLA BAYILTTI
Bir süre sonra taksici, araç içinden yumruk atarak kızı bayılttı. Taksi sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar genç kızı hastaneye kaldırdı. Genç kız şikayetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.