Diyarbakır'da sulama kanalında facia! Serinlemek istedi canından oldu

Suriye uyruklu olduğu bildirilen Samir Yadi, Diyarbakır'da serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalından sağ çıkamadı. Akıntıya kapılarak kaybolan küçük Samir'in cansız bedeni bölgeye sevk edilen görevliler tarafından bulundu.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 17:14

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Diyarbakır'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu.









Kanaldan cansız bedeni çıktı (İHA)

SULAMA KANALINA GİRDİ KAYBOLDU

Merkez Yenişehir ilçesinde Hantepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Samir Yadi (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.



CESEDİ EKİPLER BULDU

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu çocuğun cesedi bulundu.



OTOPSİ YAPILACAK

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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