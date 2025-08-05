2003 yılında Miss Model of Turkey birincisi seçilmişti! Ölen manken Aslı Baş'ın davasında flaş gelişme
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada Yargıtay'ın iş insanı ve oğulları hakkında verilen beraat kararını bozdu. Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, 'Güçlünün değil, hukukun adaletini istiyorum. Başka Aslılar ölmesin, başka Aslılar öldürülmesin' dedi.
2003 yılında "Miss Model of Turkey" birincisi seçilen Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde, iş insanı Ahmet Bayer'e ait Bodrum'daki villanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Bayer ailesi hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlamalarıyla dava açıldı. Yaklaşık 10 yıl süren yargılamanın sonunda, 15 Ocak 2020 tarihinde sanıklar hakkında beraat kararı verildi.
Ancak Aslı Baş'ın ailesi bu kararı temyize taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin onadığı karar, Yargıtay'a götürüldü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararında ciddi eksiklikler olduğunu belirterek kararı mart ayında bozdu, karar ise aileye dün tebliğ edildi.
YARGITAY GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI
Gerekçeli kararda, Aslı Baş'ın ölmeden önce attığı bazı mesajların telefon kayıtlarında yer almaması, olay sırasında evde bulunan bazı tanıkların dinlenmemesi ve sanık Hakan Bayer'in olayın ardından güvenlik kamerası firması yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin detaylarının araştırılmaması gibi eksikliklerin, yargı sürecini olumsuz etkilediği vurgulandı.
"BENİM ÇOCUĞUM TOPRAK ALTINDA HUZUR İÇİNDE YATMIYOR"
Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, "Benim kızım öleli 15 yıl oldu ve ben halen huzur içinde değilim. Çocuğum da huzur içinde yatmıyor. Kanunlar ve yasalar hakkını verene kadar ne ben ne de kızım huzura kavuşacağız. Tek istediğim, adaletin yerini bulması. Ben bir babayım, bir Türk vatandaşıyım. Bu dava yalnızca benim değil, herkesin davası. Türkiye'nin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Burada imtiyazlar değil, adaletin hükmü geçmeli" şeklinde konuştu.