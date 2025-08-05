2003 yılında Miss Model of Turkey birincisi seçilmişti! Ölen manken Aslı Baş’ın davasında flaş gelişme

15 yıl önce ölen mankenin davasında Yargıtay kararı bozdu.



"KIZIM BİR ŞEYLER BİLDİĞİ İÇİN SUSTURULMAYA ÇALIŞTI"

Baba Baş, kızının bir organizasyon için Bodrum'a davet edildiğini ifade ederek, onun bazı şeyleri bildiğini ve susturulmak istendiğini düşündüğünü söyledi. Delillerin karartıldığını iddia eden Baş, "Kızımın delillerini neden karartıyorsunuz? Neden kamera görüntüleri kayboluyor? Neden ilk ifadesi Türkçe alınırken ikinci ifadede tercüman çağrılıyor? Bu çelişkiler bizi, kızımın öldürüldüğü kanaatine götürdü. İntihar ettiği iddia edilen yer, 1 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde, süs bitkileriyle çevrili bir çit. 'Balıklama atladı', 'çiti yararak atladı' gibi birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldı. Uyuşturucu ya da depresyon ilacı kullandığı söylendi, ancak adli tıp raporlarında bunlara rastlanmadı. Bunların hepsi kızımı karalamak için uyduruldu" dedi.



"ASLILAR ÖLMESİN, ADALET YERİNİ BULSUN"

Kızının dünyanın en iyi evlatlarından biri olduğunu söyleyen Mehmet Baş, "O benim canparemdi. Bildiği ve susturulmak istenen sırlar yüzünden öldürüldü. Ben güçlünün değil, hukukun ve adaletin gücünü istiyorum. Evladım geri gelmeyecek ama başka Aslılar ölmesin, başka kadınlar, kızlar, çocuklar öldürülmesin. Yaşam hakları ellerinden alınmasın. Mücadelem bunun için. Bu davayı Türkiye unutmasın diye elimden geleni yapacağım. Türkiye neyin ne olduğunu biliyor; şimdi adaletin de bunu bilmesini istiyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN