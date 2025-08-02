Yangınlarda 25 bin futbol sahası kadar orman kül oldu

7 ayda meydana gelen 4 bin 500 yangında toplam 49 bin 768 hektar ormanlık alan (25 bin futbol sahası kadar) küle döndü.

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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Türkiye'de yılın ilk 7 ayında toplam 49 bin 769 hektar alan zarar gördü. Alevlerle mücadelede amansız bir mücadele verildi.

Yangınlarla ilgili soruşturmalarla ilgili gözaltına alınan 168 şüpheliden 39'u tutuklandı. 64 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Orman yangınıyla mücadele ederken 14 şehit verdik kahraman şehit oldu.

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