Trabzon'da dehşet | Boşanma aşamasındaki eşini katledip kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu

Ali Eren S., boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem S.’yi silahla hayattan kopardı. Müdahaleye gelen bekçiyi de yaraladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Tüyleri ürperten olay, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Eren S. (30), boşanmak istediği eşi Sinem S.'nin (27) birinci kattaki dairesine balkondan girdi.

Yanında getirdiği tabancayla Sinem S.'ye ateş açtı. Daha sonra da olay yerinden kaçmaya başladı. Silah sesleri üzerine bölgeye gelen bir mahalle bekçisi, zanlıyı durdurmak istedi.

Ancak Ali Eren S., bekçiyi de yaralayarak motosikletiyle izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekibi, Sinem S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, katil zanlısı Ali Eren S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

'İNTİKAM ACELEYE GELMEZ'

Cinayetten önce Ali Eren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kan dondurdu. Paylaşımında, "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilemez. Ali Eren için, intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN