Tekirdağ'da su kesintileri vatandaşları zor durumda bıraktı!

Yaz aylarında nüfusu katlanan Tekirdağ'ın Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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Yaz aylarında nüfusu katlanan Tekirdağ'ın Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi.

Özellikle yazlıkçıların yoğun olarak bulunduğu Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ ile Marmaraereğlisi'ine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Kumbağ'da birçok yazlıkçının evinde günlerdir damla akmıyor.

5-6 GÜNDÜR HİÇ AKMIYOR

İstanbul'dan Kumbağ'a gelen Hasan İnkaya,mağduriyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Burada yerimiz var. Bizim suçumuz nedir yani, bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz ya? 6 gündür hiç suyumuz yok. 1, 2, 3, 4. katların hiçbirinde su yok. 15-20 gündür buradayım, 2-3 gün aktı ama bir daha gelmedi. O da yani bir saat, iki saat geldi, sonra yine gitti. 5-6 gündür hiç su yok. Çok mağduruz. 5 aile aynı durumda, belki 30-40 hane susuz."

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