Çıtayı çok yükseğe koydu! CCN Holding turizm sektörüne girdi

Azerbaycan'daki önemli inşaat projeleri ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi gibi projeleriyle adından söz ettiren Murat Çeçen'in kurduğu CCN Holding, turizme de girdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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Azerbaycan'daki önemli inşaat projeleri ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi gibi projeleriyle adından söz ettiren Murat Çeçen'in kurduğu CCN Holding, turizme de girdi.

İlk yatırımını da geçen hafta hayata geçirdi ve İstanbul'da 'Altunizade Suites İstanbul Curio Collection by Hilton' adıyla bir otel açtı.

Otelin açılışını, Hilton'un üst düzey yöneticileri Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, Avrupa Kıtası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Joachim Hartl ile Çeçen Ailesi'nden CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol ve Mimar Elif Çeçen gerçekleştirdi. Holding çok iddialı bir otel yapmış ve iç tasarımını da Zeynep Fadıllıoğlu'na emanet etmiş. Otelde bir de 'Yoğurt' adıyla lüks bir esnaf lokantası açılmış.

Murat Çeçen daha ilk otelinde çıtayı çok yükseğe koymuş.

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