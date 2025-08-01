Uçakta powerbank taşımak yasak mı? İşte havayolu şirketlerinin güncel bagaj kuralları…

Son dönemde artan uçak içi güvenlik olayları, taşınabilir şarj cihazlarıyla (powerbank) ilgili kuralları yeniden gündeme taşıdı. İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçakta, bir yolcunun powerbank’inin koltuk arasına düşmesi sonucu yaşanan güvenlik riski nedeniyle uçak İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı. Bu ve benzeri olaylar sonrası Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), içeriğinde lityum batarya barındıran powerbank’lerin uçuş sırasında kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesini tavsiye etti. Peki uçakta powerbank taşımak yasak mı? İşte yolcuların dikkat etmesi gerekenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 12:51

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Uçak yolculuklarında taşınabilir şarj cihazlarına dair güvenlik önlemleri merak ediliyor. İstanbul-Seul seferini yapan bir uçak, powerbank'in koltuk arasına sıkışması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bu olayın ardından SHGM, lityum bataryalı cihazların uçuş sırasında kullanımına sınırlama getirilmesini önerdi. Peki uçakta powerbank yasaklandı mı?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) UÇAKTA POWERBANK TAŞIMAK YASAK MI? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda lityum iyon batarya içeren cihazlarla ilgili havayolu firmalarına uyarılarda bulunmuştu. Powerbank gibi ürünlerin yangın riski taşıdığı ve özel dikkat gerektirdiği belirtilmişti. Ancak powerbank taşıma kuralları tüm havayollarında aynı değil. Bazı şirketler, belirli şartlar altında 160 Wh'ye kadar olan bataryaların kabin bagajında taşınmasına izin verirken bazı firmalar ise bu tür cihazları tamamen yasaklayabiliyor. Seyahate çıkmadan önce, yolculuk yapacağınız havayolunun güncel taşıma kurallarını kontrol etmeniz önemli. En doğru bilgi için firmayla doğrudan iletişime geçmeniz önerilir.