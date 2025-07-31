Sosyetik beachler out kampingler in

Bodrum, bir zamanlar deniziyle ve güneşiyle anıldı. Ama son yıllarda lahmacunu ve ayranıyla magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı. 2 bin TL'lik lahmacunu, girişi binlerce TL olan sosyetik plajları ile akıllara kazındı! Bu yaz ise Bodrum'da alışılmışın dışında bir tablo yaşandı. Lüks oteller ve ünlü beach'ler boş kaldı. Yüzlerce karavanın Bodrum'un koylarına park ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025

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Bodrum, bir zamanlar deniziyle ve güneşiyle anıldı. Ama son yıllarda lahmacunu ve ayranıyla magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı. 2 bin TL'lik lahmacunu, girişi binlerce TL olan sosyetik plajları ile akıllara kazındı! Bu yaz ise Bodrum'da alışılmışın dışında bir tablo yaşandı. Lüks oteller ve ünlü beach'ler boş kaldı. Yüzlerce karavanın Bodrum'un koylarına park ettiği ortaya çıktı. Özellikle Yalıkavak çevresindeki ulaşılması zor koylara kamp araçları ile doldu taştı. Sessizlik, doğal güzellikler ve sıfır maliyetli plaj keyfi sunan bu koylar, adeta yeni nesil tatil anlayışının merkezine oturdu.