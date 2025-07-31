Kocaeli'de vahşet gecesi! Eşiyle yürüyüş yapan adamı karısının gözünün önünde bıçaklayarak katletti
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eşiyle sahilde yürüyüş yapan 35 yaşındaki Uğur Deniz defalarca bıçaklandı. Eşinin gözleri önünde vahşeti yaşayan adam hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki halı sahalar mevkisinde meydana geldi. Eşiyle sahilde yürüyen Uğur Deniz, daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı.
EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLETTİ
Yanındaki bıçağı çıkaran Ersin K., Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Deniz, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halı sahaya kaçan Ersin K., bekçiler tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.