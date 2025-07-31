Arkadaşını vurdu saklandığı kümeste yakalandı
Arnavutköy'de Erdal Ö. isimli şahıs eski çalıştığı fabrikaya giderek tartıştığı iş arkadaşı Müjdat Bozkalan'ı silahla vurdu. Olay yerinden kaçan şahıs saklandığı kümeste yakalandı.
Arnavutköy'de eski çalıştığı fabrikaya giderek tartıştığı iş arkadaşı Müjdat Bozkalan (42)'ı silahla vuran Erdal Ö. (42) saklandığı kümeste yakalandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde bulunan Akpınar Sanayi Sitesi içerisindeki döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erdal Ö., daha önce çalıştığı fabrikaya giderek eski iş arkadaşı Müjdat Bozkalan ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki silahı çıkaran Erdal Ö., arkadaşına ateş edip kaçtı. Olayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı Müjdat Bozkalan'ı hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI KÜMESTE YAKALANDI
Şüphelinin izini süren ekipler, Erdal Ö.'yü saklandığı tarladaki kümeste silahıyla birlikte yakaladı.