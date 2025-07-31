İlk bakışta cips paketi

Modacı Ece Nayman, Bodrum’daki davette 850 dolarlık “cips paketi” çantasıyla dikkat çekti. Ünlü ismin erkek koleksiyonundan çanta seçmesi şaşırttı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025

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London College of Fashion'da Kadın Giyim Tasarımı alanında eğitim alıp sonra da İstanbul'da kendi markası yaratan ve sosyetenin genç isimlerinden biri olan Ece Nayman'ın Bodrum'da katıldığı bir davetten fotoğrafı geldi.



İlk bakışta, elindeki cips paketi dikkatimi çekti! Önce modacı olduğu için cips paketinden kendine çanta yaptığını düşündüm. Ama sonra dikkatlice bakınca dünyaca ünlü İspanyol lüks çanta markasının bir çantası olduğunu anladım. Ancak bu kez de markanın erkek koleksiyonundan bir çanta olmasına şaşırdım. Modanın bu kadar içinde olan birinin, erkek koleksiyonundan bir çanta tercih etmesi ilginç. Bu arada bu cips paketinin fiyatının 850 dolar olduğunu da belirteyim.