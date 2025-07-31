Denizden çıktılar! Davetin en şıkları oldular

Bodrum'da Lucca Beach'teki davete denizden çıkan ünlüler plaj şıklığıyla damga vurdu. Ev sahibi Yasemin Öğün’ün kıyafeti ise konukların yanında sönük kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025

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Yazın İstanbul'a dönen ve etkinliklerin de merkezi haline gelen Bodrum, önceki gün yine bir davete ev sahipliği yaptı. Ancak bu kez davet, Lucca adlı ünlü beach'teydi ve konuklar da denizden çıkıp geldi.



Fatoş Altınbaş'tan Ebru Akel'e, Melis Hatipoğlu'ndan Şebnem Ercantürk'e kadar ünlü isimler, deniz keyfine ara verdi ve bikinilerinin üstüne plaj kıyafetlerini geçirip davete katıldı. Denizden çıkıp gelmelerine rağmen hepsi, dünyaca ünlü markalara ait çantaları, terlikleri, mücevherleri, saatleri ve aksesuarlarıyla son derece şıktı. Zaten onları hiçbir zaman bakımsız ve sıradan kıyafetlerle göremezsiniz! Bu arada kendi markasının plaj koleksiyonunu tanıtan davetin ev sahibi Yasemin Öğün'ün kıyafeti, denizden çıkıp gelen konuklarının yanında çok sönük kalmış.