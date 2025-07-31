Başakşehir TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi! Trafiği kilitleyen kaza

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 08:45

Kamyonet yolda savrulduktan sonra yan yatarak durabildi. Kamyonet şoförü kaza dan yara almadan kurtulurken 2 şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)

Polis ekipleri TEM Otoyolu'nun bir şeridinden trafiği kontrollü olarak sağlarken olay yerine vinç sevk edildi. Kapanan şeritler nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.