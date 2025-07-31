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Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi! Trafiği kilitleyen kaza

Başakşehir TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kamyonetin şoförü kazayı yara almadan atlatırken, 2 şerit trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

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Başakşehir TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi! Trafiği kilitleyen kaza

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Olimpiyat Stadı mevkiinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34GNH 136 plakalı kamyonet şoförü otoyolda seyir halindeyken stat mevkine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi

Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)

Kamyonet yolda savrulduktan sonra yan yatarak durabildi. Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtulurken 2 şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)

Polis ekipleri TEM Otoyolu'nun bir şeridinden trafiği kontrollü olarak sağlarken olay yerine vinç sevk edildi. Kapanan şeritler nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)

Sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi (DHA)

Devrilen kamyonet, bulunduğu yerden vinç yardımı ile kaldırılırken trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü.