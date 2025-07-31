Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi! Trafiği kilitleyen kaza
Başakşehir TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kamyonetin şoförü kazayı yara almadan atlatırken, 2 şerit trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Olimpiyat Stadı mevkiinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34GNH 136 plakalı kamyonet şoförü otoyolda seyir halindeyken stat mevkine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyonet yolda savrulduktan sonra yan yatarak durabildi. Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtulurken 2 şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri TEM Otoyolu'nun bir şeridinden trafiği kontrollü olarak sağlarken olay yerine vinç sevk edildi. Kapanan şeritler nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.