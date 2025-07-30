Bursa'da şaşırtan görüntü: Her yer küle döndü 25 dönümlük nektarın bahçesi yemyeşil kaldı
Türkiye'nin yüreğini yakan yangında görenleri şaşırtan görüntü ortaya çıktı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde 100 hektarlık orman küle dönerken, çiftçinin gözü gibi baktığı 25 dönümlük nektarın bahçesi yemyeşil kaldı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında griye dönen alanda bir bahçenin yemyeşil kalması dikkat çekti. Bahçesine gözü gibi bakan ve öşrünü veren Halil Kiraz, "Etrafını yolla çevirdim. Ağaçlarımın altında hiçbir otu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış. Her yer küle döndü benim bahçem yemyeşil kaldı" dedi.
YAKLAŞIK 100 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ
Bursa'nın Gürsu ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan bin 800 personel ve 700 iş makinesi görev aldı. 3 köyde 485 hanedeki bin 765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangının söndürülmesiyle köylüler evlerine döndü.
Hayatın normale dönmesiyle birlikte köylülerin geçim kaynağı olan tarım alanlarındaki bir bahçesi ise dikkat çekti. 100 hektarlık ormanlık alandaki ağaçların hepsi küle dönerken, ormanın içinde Karahıdır Mahallesinde kalan nektarın bahçesi yemyeşil üzerinde meyveleriyle kala kaldı. Dikkat çeken bahçenin çevresindeki toprağın bile griye tabakayla kaplanmışken, 2B çerçevesindeki Halil Kiraz'a ait 25 dönümlük arazinin etkilenmemesi büyük sevinçle karşılandı.
Araziye gözü gibi baktığını ve gereken bütün bakımlarının yaptığını ve öşrünü verdiğini belirten 3 çocuk babası 53 yaşındaki Halil Kiraz, bahçesinin küle dönmeyişini şu şekilde dile getirdi: