Bursa’da şaşırtan görüntü: Her yer küle döndü 25 dönümlük nektarın bahçesi yemyeşil kaldı

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2025 13:19

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında griye dönen alanda bir bahçenin yemyeşil kalması dikkat çekti. Bahçesine gözü gibi bakan ve öşrünü veren Halil Kiraz, "Etrafını yolla çevirdim. Ağaçlarımın altında hiçbir otu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış. Her yer küle döndü benim bahçem yemyeşil kaldı" dedi.



YAKLAŞIK 100 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan bin 800 personel ve 700 iş makinesi görev aldı. 3 köyde 485 hanedeki bin 765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangının söndürülmesiyle köylüler evlerine döndü.