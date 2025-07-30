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Ankara'da besi çiftliğindeki metan gazından zehirlenen 2 işçi öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu 2 işçi, hayvan atıklarının toplandığı depodaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Ankara’da besi çiftliğindeki metan gazından zehirlenen 2 işçi öldü

Türkkarsak Mahallesi'nde faaliyet gösteren besi çiftliğindeki 2 işçi, çalışma arkadaşlarınca hayvan atıklarının bir araya getirildiği depoda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu 2 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, metan gazına maruz kaldığı belirlenen işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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