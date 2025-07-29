Lüks tatil beldesi Çeşme’de su kesintisi! Vatandaşlar tatili bırakıp evlerine dönmeye başladı

Lüks tatil beldesi Çeşme’de zorunlu su kesintisi yaşandı. Vatandaşlar, tatillerini bölüp evlerine dönmeye başladı. Ortaya çıkan trafik ise kameraya yansıdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025

Paylaş





ABONE OL

Türkiye, son yılların en kurak yaz mevsimini yaşıyor. Kuraklık nedeniyle İzmir'in lüks tatil beldesi Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Çare olarak Çeşme'de "7 saat zorunlu su kesintisi" uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre ilçeye saat gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında su verilmiyor. Ancak uygulama, en çok bölgede tatil yapanları olumsuz etkiledi. Su kesintilerinin başlamasının ardından Çeşme'deki vatandaşlar, tatillerini yarıda keserek evlerine dönmeye başladı. Bu durum Çeşme dönüş yolunda yoğun trafiğe neden oldu. Çileden çıkaran trafik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN