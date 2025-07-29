İstanbul’da da barajlar alarm veriyor!

Sıcak hava dalgası İstanbul’daki barajları da etkiledi. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 54.44’e gerilerken, en yüksek su seviyesi Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise Istrancalar’da kaydedildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025

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Sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, durum İstanbul'daki barajlara da yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) baraj doluluk verilerine göre, metropolde baraj doluluk oranı 54.44 olarak ölçüldü.

İstanbul'da en yüksek su miktarı yüzde 70.92 ile Elmalı Barajı'nda kayıtlara geçti. En düşük su miktarı yüzde 31.88 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde; Ömerli yüzde 55.4, Darlık yüzde 64.85, Terkos yüzde 58.21, Alibey yüzde 38.29, Büyükçekmece yüzde 52.34, Sazlıdere yüzde 45.19, Kazandere yüzde 45.67, Pabuçdere ise yüzde 48.6 olarak ölçüldü.

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