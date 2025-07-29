Çaydanlık kabusu: Vücudunun yüzde 20’si yandı

İstanbul Bahçelievler’de üzerine kaynar çaydanlık devrilen 70 yaşındaki Talip Güzel’in vücudunun yüzde 20’si yandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025

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İstanbul Bahçelievler'de kahvaltı hazırlarken üzerine kaynar çaydanlık devrilen Talip Güzel'in (70) vücudunun yüzde 20'si yandı. Yaşadıklarını anlatan Güzel, "Küçük demlik üzerime doğru devrildi, hemen yanan bölgenin tamamını yıkadım, mutfağa fazla girmek istemiyorum, bilmediğim işleri yaparsam böyle büyük kazalar meydana gelir" dedi. Prof. Dr. Mustafa Turan ise "Sıcak su hastalarımızda bir anda çok kötü bir duruma yol açabiliyor, vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu.

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