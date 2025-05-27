Vefat eden köpeği Şeker'in anısına diğer köpeklerin sağlığına destek oluyor!

İstanbul'da kadın girişimci Sevil Türkmen, eklem rahatsızlıklarının ardından hayatını kaybeden köpeği Şeker'in anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği 'Gezici Köpek Spor Salonu'nda köpeklerin sağlığına kavuşmasına destek oluyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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İstanbul'da özel bir şirkette satın alma görevlisi olarak çalışan Sevil Türkmen, yaşlılığa bağlı eklem ağrıları nedeniyle hareket etmekte zorlanan 17 yaşındaki köpeği Şeker'in sağlığı için çeşitli araştırmalar yapmaya başladı.

ABD'de çekilen bir videoda gördüğü gezici köpek spor salonundan ilham aldı. Türkiye'de benzeri olmayan bir girişim başlattı. Şeker ile projeyi hayata geçirme hayali kuran Türkmen, ekipmanların yurt dışından getirilmesinin çok masraflı olduğunu görünce, mühendislerle birlikte tamamen motorsuz çalışan, köpeklerin kendi hızında yürüyebildiği ergonomik koşu bandı tasarladı. Şeker hayatını kaybedince, onun anısını yaşatmak için projeye "Sugartown" adını verdi. İçinde 3 koşu bandı bulunan minibüsle "Gezici Köpek Spor Salonu" hizmeti veren Türkmen, talep edilmesi üzerine İstanbul'daki her yere giderek, veterinerce kontrol edilip uygun görülen köpeklere egzersiz yaptırıyor



Sevil Türkmen, eklem rahatsızlıklarının ardından ölen köpeği Şeker'in anısını yaşatmak için "Gezici Köpek Spor Salonu"nu gerçekleştirdi. Özel tasarladığı koşu bandında kendi hızıyla hareket ederek egzersiz yapabilen köpeklerin sağlığına kavuşmasına destek oluyor.

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