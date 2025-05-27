Evlilik vaadiyle milyonluk vurgun!

İstanbl’da yaşadığını iddia eden İranlı dolandırıcı Alireza Ghaffari H., evlilik vadiyle kandırdığı 28 yaşındaki Parmis Nazakat’ın hesabından tam 6 milyon lira kendi hesabına transfer edip kaçtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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İstanbl'da yaşadığını iddia eden İranlı dolandırıcı Alireza Ghaffari H., evlilik vadiyle kandırdığı 28 yaşındaki Parmis Nazakat'ın hesabından tam 6 milyon lira kendi hesabına transfer edip kaçtı.

Ayrıca yaşadıklarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Parmis Nazakat'in avukatı aracılığıyla yapılan suç duyurusunda, paraların sistemli bir şekilde çekildiği, dekontlara "borç" notu düşülerek işlemlerin gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Nazakat ayrıca şikayetinde, olayı ifşa etmesinin ardından şüphelinin İran'daki akrabaları üzerinden tehdit edildiğini bildirdi. Ekipler, şüphelinin yurt dışına kaçtığını tespit ederken, parayı aktardığı hesabın sahibi olan annesi P.S.'yi ülkeden çıkış yapacağı esnada İstanbul Havalimanı'nda yakalayarak gözaltına aldı. P.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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