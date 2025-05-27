Düğün salonunda acı olay! Beton kemerin altında kalan çift hayatını kaybetti | Paylaşımları yürek burktu

Mehmet Fatih Baltacı, düğün salonunda üzerine beton dekoratif kemerin yıkılması sonucu yaralandı. Kurtarılamadı. Yaralı eş Güler de, kaldırıldığı hastanede hayata tutunamadı. 7 yıllık çiftten geriye sadece mutluluk pozları kaldı. Güler’in ‘Gölgem, ruhum, arkamdaki dağ’ diyerek eşinin doğum gününü kutladığı paylaşım okuyanları ağlattı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Acı olay, İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna gitti.

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada, Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Mehmet Fatih Baltacı, hayatını kaybetti. Yaralı eşi Güler de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'RÜZGAR NEDENİYLE…'

Çiftten geriye daha önce çekildikleri fotoğraflar kaldı. Güler Baltacı'nın 'gülümsememin tek sebebi' ve 'Gölgem, ruhum, arkamdaki dağ' diyerek eşi Mehmet Baltacı'nın doğum gününü kutladığı paylaşımları, okuyanları resmen ağlattı.

Mehmet Fatih-Güler Baltacı çiftinin Ege Üniversitesi'nde okurken 2009'da tanıştıkları, 24 Nisan 2018'de evlendikleri, 2020'de ise kızlarının dünyaya geldiği öğrenildi. Polis ekipleri, düğün salonu sahibi N.C. ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinde, kemer üzerinde branda olduğu, rüzgarın etkisiyle kemerli yapıyı bu brandanın yıktığı, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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