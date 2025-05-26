Konya'da sevgili dehşeti: "Sana sürprizim var, öldüresiye döveceğim"

Konya’da üniversite öğrencisi Sıla A.’yı darp eden Hüseyin Sucu hakkında hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sucu, “hırsızlık”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kadına basit yaralama” ve “cinsel saldırı” suçlarından toplam 19 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 09:45

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Olay, 23 Kasım 2024'te Konya'da yaşandı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla A., yaklaşık iki yıl önce bir arkadaş ortamında Hüseyin Sucu ile tanıştı. İkili, zaman zaman görüşmeye başladı ve Sucu, olaydan 1,5 ay önce Sıla A.'ya kendisinden hoşlandığını ifade etti.

Kısa süreli bir duygusal ilişki yaşayan çift, Sıla A.'nın ilişkiyi bitirme isteğiyle ayrılık sürecine girdi. Ancak Hüseyin Sucu, bu kararı kabullenmedi ve genç kızı buluşmaya ikna etti.

Konya'da sevgili dehşeti (Takvim.com.tr)

"SENİ DÖVE DÖVE ÖLDÜRECEĞİM''



Sabah gazetesine göre, Sucu, akrabası Bayram T. (42) ile birlikte Sıla A.'yı almaya gitti. Araca binen genç kıza, "Sana çok güzel bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim" diyerek korku dolu anlar yaşattı. Sıla A., araçtan inmek istediğinde ise şaka yaptığını iddia eden Sucu, genç kızı bir kafeye ve ardından eğlence merkezine götürdü.

"BUGÜN CENAZEMİZ VAR, CENAZENİN ADI SILA A."

Sabaha karşı araçta başlayan vahşet, Hüseyin Sucu'nun Sıla A.'yı darp etmesiyle devam etti. "Ben sana demedim mi, seni döve döve öldüreceğim" diyerek genç kızı darp eden Sucu, daha sonra Sıla A.'yı evine götürerek şiddete devam etti. Sucu'nun bir arkadaşına, "Bugün cenazemiz var, cenazenin adı Sıla A., bir mezar ayarla" dediği iddia edildi. Sabah saatlerinde evden ayrılabilen Sıla A., emniyete giderek şikayetçi oldu.

Konya'da sevgili dehşeti (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMA TAMAMLANDI



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık: 6 yıl 8 aya kadar, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma: 7 yıla kadar, Kadına karşı basit yaralama: 1 yıla kadar, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı: 5 yıla kadar. Ayrıca, olayda yardım eden sıfatıyla Bayram T. hakkında da "Kadına karşı basit yaralama" ve "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Konya'da sevgili dehşeti (Takvim.com.tr)

İddianamede, Sıla A.'nın iç çamaşırı ve kıyafetlerinde bulunan lekeler üzerinde yapılan DNA analizinde, karışım DNA profillerinin Sıla A. ve Hüseyin Sucu'nun DNA'sını içerdiği belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu da vurgulandı.

Hüseyin Sucu ve Bayram T., olay sonrası çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. Ancak tamamlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek yargılama süreci başladı. Kamuoyu, davanın sonucunu yakından takip ediyor.

Konya'da sevgili dehşeti (Takvim.com.tr)

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