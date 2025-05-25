Yargıtay'dan devrim gibi 'kadın' tanımı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kadına karşı işlenen suçlarda ceza artırımı öngören düzenlemenin kapsamına ilişkin önemli bir karara imza attı.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kadına karşı işlenen suçlarda ceza artırımı öngören düzenlemenin kapsamına ilişkin önemli bir karara imza attı.

Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM), kadınlara karşı işlenen suçlarda Türk Ceza Kanununa (TCK) eklenen "suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 6 aydan az olamaz" düzenlemesinin nüfus kaydında cinsiyeti "kadın" olarak görünen ancak 18 yaşını doldurmamış bireyler açısından uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin farklı kararlar verdi.

Yaşanan uyuşmazlık, Yargıtay tarafından yapılan incelemeyle karara bağlandı. Kararda, "kadın" tanımının yaşa bağlı olmaksızın kimlikte cinsiyeti "kadın" olarak belirtilen tüm bireyleri kapsadığı açıkça vurgulandı.



KAPSAM GENİŞLEDİ

Bu kararla Yargıtay, mevzuatta açıkça yer almayan bir tanımı yargı kararlarıyla netleştirmiş oldu. Yargıtay'ın bu kararıyla, 7406 sayılı Kanun'un getirdiği ceza artırımı hükmünün kapsamı geniş bir biçimde yorumlanarak tüm kadın bireyleri kapsadığı ilan edilmiş oldu. Bu karar, uygulamada birlik sağlayacak ve çocuk yaştaki kadın bireylerin de aynı yasal korumadan yararlanmasını sağlayacak. Karar, hem mağdurun yaşı üzerinden ayrım yapılmasının önüne geçiyor hem de "kadın" kavramının yasal sınırlarını belirliyor.

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