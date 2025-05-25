Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme! Eylem Tok o iddialara cevap verdi

İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ardından yaşananlar gündem oldu. Söz konusu olayda ifadesi alınan bir kişi, Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un yaralıların telefonlarını aldığını iddia etmişti. Eylem Tok, iddianın gerçek olmadığını beyan ederek savcılığa başvurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı.

Söz konusu olayda ifadesi alınan bir kişi, Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un yaralıların telefonlarını aldığını iddia etmişti. Eylem Tok, iddianın gerçek olmadığını beyan ederek savcılığa başvurdu.

Söz konusu dilekçede güvenlik görevlisinin, "Benden telefonu alan kişi Eylem Tok değil... plakalı aracı kullanan kişidir" ifadeleri de yer aldı.

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