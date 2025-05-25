İstanbul kadim lezzetlerin buluştuğu festivale ev sahipliği yaptı!

İstanbul, geçtiğimiz günlerde renkli bir festivale ev sahipliği yaptı. Gastronomi dünyası, Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen İstcook Fest’de buluştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul, geçtiğimiz günlerde renkli bir festivale ev sahipliği yaptı. Gastronomi dünyası, Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen İstcook Fest'de buluştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, tarafından açılışı yapılan festivalin bu yılki teması "Gelecek İçin Sürdürülebilir Mutfaklar" oldu.

Birbirinden özel tatların yer aldığı festivalin ödüllü konuğu ise Oli Vogue markasıydı. İş kadını Pelin Canbay'ın Gemlik'in erken hasat zeytinlerinden elde ederek oluşturduğu Oli Vogue, festivale damga vurdu.

Canbay, "Yerel üreticilerin desteklendiği bu festivalde yer almaktan mutluluk duyduk" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN